ANP: Arrestation de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes en une semaine

Quatre (4) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des unités et des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans différentes opérations à travers le territoire national, durant la période allant du 23 au 29 septembre courant, indique mercredi, un bilan opérationnel de l’ANP.

«Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont exécuté, durant la période allant du 23 au 29 septembre 2026, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces Armées à travers tout le territoire national», précise la même source.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont arrêté (4) éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations».

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’Armée Nationale Populaire ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, (42) narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de (4) quintaux et (91) kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que (609.661) comprimés psychotropes ont été saisis, et ce, lors d’opérations exécutées à travers les Régions Militaires».

«A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Illizi, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont arrêté (113) individus et saisi (31) véhicules, (123) groupes électrogènes, (86) marteaux piqueurs et des quantités de mélange d’or brut et de pierres, ainsi que d’équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite. De même, (9) autres individus ont été appréhendés et deux (2) pistolets mitrailleurs, (6) fusils de chasse, (25.580) litres de carburants, (16) quintaux de tabacs, ont été saisis, et ce, lors d’opérations distinctes», ajoute le communiqué.

« Par ailleurs, les Garde-côtes ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et procédé au sauvetage de (138) individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que (622) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national», conclut le communiqué.

APS