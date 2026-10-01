Alger, première ville africaine dans l’indice Gigacity 2026

Alger a occupé la première place en Afrique et la 34e au niveau mondial dans l’indice “Gigacity 2026”, a indiqué mercredi le ministère de la Poste et des Télécommunications dans un communiqué.

Publié par l’institution britannique internationale “Omdia”, et spécialisée dans les études et recherches dans le secteur des télécommunications et des technologies, cet indice qui évalue les performances des réseaux fixes à haut débit dans 50 grandes villes à travers le monde, a classé Alger dans la catégorie Argent (Silver).

Alger devance ainsi de 11 places Le Cap (Afrique du Sud), deuxième ville africaine au classement, et dépasse également Le Caire, Nairobi et Lagos, ainsi que des capitales et grandes villes mondiales telles que Berlin, Sydney, Istanbul et Buenos Aires.

En matière d’infrastructures et de couverture, le rapport relève qu’Alger bénéficie d’une couverture quasi généralisée en fibre optique jusqu’au domicile, avoisinant 100%, soit le taux le plus élevé parmi les villes africaines classées. La capitale a ainsi obtenu 50 points sur 100 dans le volet relatif aux infrastructures du réseau, se plaçant à des niveaux avancés par rapport à d’autres capitales, à l’instar de Riyadh (43 points), Berlin (47), Istanbul (49) et Sydney (41).

S’agissant des performances et des débits, 7% des ménages bénéficient de débits supérieurs à 500 mégabits par seconde, tandis que 3% d’entre eux disposent d’une vitesse de connexion dépassant le seuil du gigabit par seconde.

Le même rapport indique que 90% des abonnés bénéficient d’un débit minimal supérieur à 100 mégabits par seconde. Le temps de latence constitue également l’un des principaux points forts relevés dans l’évaluation de la capitale, qui a enregistré de bonnes performances dans ce domaine.

Dans ce contexte, l’institution “Omdia” a qualifié Alger de “marché émergent du haut débit ayant adopté la technologie de la fibre optique à un rythme rapide dans le cadre d’une stratégie nationale d’expansion”, affirmant que “cette orientation lui a permis de se hisser en tête des villes africaines”.

Il convient de rappeler qu’Alger est l’une des deux seules villes africaines classées dans la catégorie Argent, aux côtés du Cap, tandis que les autres villes africaines figurent dans la catégorie Bronze.

A l’échelle mondiale, Alger a obtenu le même score que Londres, avec 36 points.

Ce classement constitue “une consécration des importants investissements réalisés par l’Etat dans les infrastructures de télécommunications, ainsi que de la politique de modernisation des réseaux de télécommunications et de généralisation de la fibre optique adoptée par le secteur de la Poste et des Télécommunications, en application des orientations des hautes autorités du pays”, conclut le communiqué.

APS