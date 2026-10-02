Alger: Saisie de près de deux millions de Prégabaline et 636 motocycles issus du blanchiment d’argent

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont réussi à démanteler un réseau criminel transfrontalier, à saisir près de deux (2) millions de comprimés psychotropes de type “Prégabaline” et à récupérer 636 motocycles issus du blanchiment d’argent, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Cette opération, “dont l’enquête a duré plus de quatre (4) mois, a permis aux services opérationnels de la Sûreté de wilaya d’Alger de démanteler un réseau criminel organisé transfrontalier, s’adonnant au trafic et au commerce illicite de substances psychotropes, ainsi qu’au blanchiment de ses revenus criminels sous le couvert de concessions de vente d’automobiles et de motocycles. La valeur marchande globale des saisies s’élève à près de 250 milliards de centimes”.