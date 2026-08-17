BMS: Pluies orageuses et vague de chaleur dans plusieurs wilayas ce lundi

Des pluies parfois accompagnées de phénomènes orageux ainsi qu’une vague de chaleur sont attendues ce lundi dans plusieurs régions du pays, selon un BMS de l’Office national de la météorologie (ONM).

En effet, plusieurs wilayas de l’Est, du Centre et de l’Ouest du pays sont concernées par des prévisions de pluies et d’orages. Les précipitations sont annoncées notamment à Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Batna, M’sila, Bouira, Médéa, Tissemsilt, Tiaret, Djelfa, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh, Naâma, Aïn Salah, Tamanrasset, Aïn Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Parallèlement à cette situation instable dans plusieurs régions, une vague de chaleur est annoncée dans les wilayas de Aïn Defla, Chlef et Relizane. Les températures élevées devraient donc continuer à marquer la journée dans ces régions, appelant à la vigilance, notamment pour les personnes vulnérables et lors des déplacements ou activités en extérieur.

Quid du BMS pour demain mardi ?

Pour demain mardi, les services météorologiques prévoient une poursuite de l’instabilité dans plusieurs wilayas de l’Ouest et du Sud du pays. Des pluies sont ainsi annoncées à Tissemsilt, Tiaret, Djelfa, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh, Naâma, Ghardaïa, Tindouf et Aïn Guezzam.

Les mêmes régions, à l’exception de certaines d’entre elles selon l’évolution de la situation, restent également concernées par un risque d’orages. La vigilance est notamment maintenue à Tissemsilt, Tiaret, Djelfa, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh, Naâma, Ghardaïa, Tindouf, Aïn Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.