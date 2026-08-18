Le Directeur général de la Protection civile en visite de travail et d’inspection à Constantine, Mila et Jijel

Le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf, effectue à partir de mardi une visite de travail et d’inspection dans les wilayas de Constantine, Mila et Jijel, consacrée à l’évaluation du niveau de préparation opérationnelle des différents dispositifs et équipes spécialisées, indique un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC) .

Accompagné de plusieurs cadres centraux, le Directeur général effectue cette visite dans le cadre de “la mise en œuvre du programme d’action annuel de la DGPC, visant à renforcer la préparation opérationnelle et à améliorer le niveau de performance des différentes structures, dispositifs et équipes spécialisées, ainsi qu’à assurer un suivi de terrain et une évaluation continue du niveau de préparation à l’intervention et à la réponse face aux différents risques, notamment durant la saison estivale, marquée par une recrudescence de certains risques, en particulier les feux de forêts, les accidents de noyade et les accidents de la circulation”, précise le communiqué.

Elle fait suite aux visites de terrain effectuées dans les wilayas de l’Ouest du pays, notamment Saïda, Sidi Bel Abbès et Tlemcen, ajoute le communiqué.

Le programme de la visite comprend “l’inspection et l’évaluation du niveau de préparation et d’efficacité des colonnes mobiles et des détachements régionaux de renfort (DRIFF), ainsi que l’évaluation de leur capacité à être mobilisés et déployés rapidement, à renforcer les unités d’intervention et à faire face aux incendies présentant une forte propagation ou un niveau de danger élevé”, précise le communiqué.

Dans ce contexte, une importance particulière est accordée à l’examen sur le terrain de l’efficacité du protocole d’intervention relatif à la lutte contre les feux de forêts et à leur maîtrise, à travers “l’évaluation des différentes phases de l’intervention, la rapidité de mobilisation des ressources humaines et des moyens matériels et logistiques nécessaires, ainsi que l’efficacité de la coordination sur le terrain entre les différents dispositifs et unités mobilisés”, selon le communiqué.

La même source rappelle que cette opération intervient à la suite du nombre important de feux de forêts, concomitamment à une vague de chaleur ayant touché plusieurs wilayas. Cette situation a nécessité “l’activation de la stratégie opérationnelle et du protocole d’intervention spécifiques à la lutte contre les feux de forêts, ainsi que le renforcement du niveau de préparation et de réponse à ce défi”.

Le programme de la visite comprend également “l’inspection de plusieurs unités opérationnelles et centres de coordination opérationnelle, ainsi que l’examen des équipements et matériels techniques spécialisés et des moyens dédiés aux différents domaines d’intervention, notamment les détachements de renfort à la première intervention, en plus de la présentation des plateformes et systèmes numériques utilisés pour le suivi et la gestion des opérations de lutte contre les feux de forêts, ainsi que la gestion des risques majeurs et des catastrophes”.

Il prévoit également “l’examen des différents projets réalisés, de ceux en cours de réalisation ainsi que des projets futurs, visant à renforcer les capacités de la Protection civile et à améliorer la couverture opérationnelle, conformément à l’évolution des risques et aux besoins identifiés sur le terrain”, poursuit le communiqué.

Par ailleurs, la visite comprend l’inspection du dispositif de surveillance et de sécurisation des plages dans les wilayas côtières, afin d’évaluer son niveau de préparation, la mobilisation des moyens humains, matériels et techniques, ainsi que “la capacité des équipes spécialisées à assurer une intervention rapide et efficace en cas d’urgence durant la saison estivale”.

Le communiqué indique que cette visite “traduit l’engagement de la Direction générale de la Protection civile à consolider l’évaluation directe sur le terrain et le suivi permanent, tout en renforçant la coordination et la communication entre le commandement central et les services locaux”.

“Cette approche s’inscrit dans la démarche de la DGPC visant à tirer les enseignements des expériences de terrain et à assurer une évaluation continue de la performance opérationnelle, afin de développer les mécanismes d’intervention, d’améliorer les méthodes de coordination et de prise en charge des situations exceptionnelles, et de renforcer la capacité des différents dispositifs à s’adapter à l’évolution des risques et aux spécificités de chaque situation opérationnelle”, conclut le communiqué.