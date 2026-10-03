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L’Algérie condamne avec la plus grande fermeté l’attaque ayant ciblé une station de distribution d’électricité à Médine

Echoroukonline
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L’Algérie condamne avec la plus grande fermeté l’attaque ayant ciblé une station de distribution d’électricité à Médine

L’Algérie condamne avec la plus grande fermeté l’attaque ayant ciblé une station de distribution d’électricité à Médine), indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

“L’Algérie réitère son entière solidarité et son plein soutien au Royaume frère d’Arabie saoudite face à ces attaques répétées qui portent atteinte à sa sécurité, à sa stabilité et à sa souveraineté, et affirme que le ciblage des installations civiles et des infrastructures vitales constitue une violation des dispositions du droit international, outre le fait que le ciblage de la ville de Médine représente une provocation manifeste des sentiments des musulmans à travers le monde”, lit-on dans le communiqué.

L’Algérie a également appelé à “la cessation immédiate de ces attaques, en faisant prévaloir la logique de la responsabilité, et au respect des règles du droit international afin d’éviter davantage d’escalade et de préserver la sécurité et la stabilité des pays et des peuples de la région”, conclut le communiqué.

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