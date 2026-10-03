Fermeture samedi de l’autoroute Alger-Tipasa pour travaux de modernisation

L’autoroute reliant les limites de la wilaya d’Alger à Bou Ismail (Tipasa), sera fermée à la circulation automobile, samedi, afin de permettre la poursuite des travaux de modernisation, a indiqué vendredi un communiqué des services de la wilaya de Tipasa.

L’axe autoroutier reliant les limites de la wilaya d’Alger et la ville de Bou Ismail, dans la wilaya de Tipasa, sera fermé à la circulation, samedi, de 9h00 à 18h00, pour la pose de la couche de roulement en béton bitumineux sur ce tronçon, selon le communiqué.

La circulation dans ce sens sera déviée, durant la période de fermeture, à partir de l’échangeur “Colonel Abbes”, via la route nationale n 11, en passant par Douaouda Marine, Fouka Marine, avant de rejoindre l’autoroute par l’échangeur de Bou Ismail, au niveau de l’unité de développement des équipements solaires.

Les services de la wilaya ont présenté, à cette occasion, leurs excuses aux usagers de la route pour les désagréments que pourraient occasionner ces travaux, appelant les automobilistes à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation routière, ainsi que les consignes mises en place aux abords du chantier, afin de préserver la sécurité des citoyens et d’éviter les accidents ou encombrement de la circulation.

Pour rappel, le projet de modernisation et d’augmentation de la capacité de l’autoroute reliant Bou Ismail à la commune de Douaouda, a été lancé en avril dernier pour une enveloppe financière de près de 2 milliards DA.

Cet axe autoroutier connaît un dense trafic tout au long de l’année, avec près de 20.000 véhicules par jour en période normale, un nombre qui atteint environ le double durant les périodes de pointe, ce qui a nécessité la programmation des travaux de modernisation et d’extension, selon la Direction des travaux publics (DTP).

APS