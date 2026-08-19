le Conseil français du culte musulman condamne le marquage présumé de Palestiniens par des soldats israéliens

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a exprimé, mercredi, son « effroi » et sa « profonde indignation » après des informations faisant état de Palestiniens marqués de numéros sur le corps par des soldats israéliens lors d’opérations militaires en Cisjordanie occupée.

Dans un communiqué publié à Paris, le CFCM s’appuie sur des informations du quotidien israélien Haaretz, accompagnées, selon lui, de photographies et de témoignages. Des Palestiniens détenus auraient été numérotés sur le front ou sur d’autres parties du corps.

« Le CFCM condamne avec la plus grande fermeté ces agissements barbares, qui rappellent, par leur nature même, les heures les plus sombres de notre histoire européenne », indique le communiqué.

L’organisation souligne la « charge symbolique et historique particulière » que revêt, notamment en Europe et en France, le fait de réduire une personne « à un simple numéro inscrit sur son corps ».

Selon le CFCM, ces faits ne seraient pas isolés. Des pratiques similaires auraient déjà été rapportées en avril à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

Le Conseil affirme également que l’armée israélienne n’a pas nié les faits rapportés, mais les a justifiés. Le communiqué ne reproduit toutefois pas les explications fournies par l’armée.

Le CFCM replace cette affaire dans un contexte de violences et de déplacements forcés de Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Il condamne également les meurtres de civils ainsi que les violences commises par des soldats et des colons israéliens.

Face à la situation, l’organisation appelle la France, l’Union européenne et la communauté internationale « à ne pas détourner le regard », à exiger le respect du droit international humanitaire et des droits fondamentaux, ainsi qu’à prendre des mesures « fermes et coercitives ».