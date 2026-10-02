Le ministre italien de l’Environnement salue le soutien du président de la République

Le ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, M. Gilberto Pichetto Fratin, a salué, jeudi, le soutien du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au projet SoutH2 Corridor pour l’acheminement d’hydrogène vers l’Europe, soulignant l’importance de cette future infrastructure énergétique.

Dans une déclaration à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en compagnie des ministres de l’Energie des autres pays engagés dans le projet, à savoir l’Autriche, l’Allemagne et la Tunisie, M. Fratin a dit : “J’ai eu l’honneur de rencontrer le président de la République, qui nous a reçus chaleureusement et qui a réaffirmé son soutien à ce grand projet réunissant l’Algérie, la Tunisie, l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche et portant sur la production et l’exportation d’hydrogène vers nos pays”.

Ce projet vise à “créer toutes les conditions à même d’assurer un avenir meilleur, non seulement sur le plan énergétique, mais aussi pour le bien-être de nos citoyens”, a-t-il ajouté.

APS