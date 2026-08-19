ANP: Reddition d’un terroriste et arrestation de 5 éléments de soutien aux groupes terroristes

Un terroriste s’est rendu aux autorités militaires de Bordj Badji Mokhtar, alors que cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés dans différentes opérations, durant la période du 12 au 18 août, indique, mercredi, un bilan opérationnel de l’Armée nationale populaire (ANP).

“Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l’Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période allant du 12 au 18 août 2026, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national”, précise la même source.

“Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le terroriste dénommé (R.B) alias (Abou Omar) s’est rendu aux autorités militaires de Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire, en sa possession un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, une quantité de munitions et d’autres effets, tandis que des détachements de l’ANP ont arrêté 5 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations”, ajoute le bilan.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et “en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 49 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de 4 quintaux et 4 kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 43,5 kg de cocaïne et 1.946.091 comprimés psychotropes ont été saisis, et ce, lors d’opérations exécutées à travers les Régions militaires”.

“A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Illizi et In Guezzam, des détachements de l’ANP ont arrêté 319 individus et saisi 29 véhicules, 112 groupes électrogènes, 97 marteaux piqueurs et des quantités de mélange d’or brut et de pierres, ainsi que d’équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite”.

De même, “11 autres individus ont été appréhendés et 5 fusils de chasse et 4 tonnes de denrées alimentaires, destinés à la contrebande, ont été saisis, et ce, lors d’opérations distinctes”.

Par ailleurs, “les Garde-côtes ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et procédé au sauvetage de 223 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 211 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national”, conclut le bilan opérationnel de l’ANP.