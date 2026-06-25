Double séisme au Venezuela: Au moins 32 morts et plus de 700 blessés

Deux puissants séismes ont fait au moins 32 morts et plus de 700 blessés au Venezuela mercredi soir, selon un premier bilan provisoire des autorités qui redoutent davantage de victimes notamment dans la région proche de Caracas.

«A l’heure actuelle, nous avons reçu des informations faisant état de 32 morts» et «de plus de 700 blessés», a déclaré la présidente par intérim Delcy Rodriguez dans un message à la nation, après avoir déclaré l’état d’urgence.

Elle a précisé ne pas encore disposer de données concernant l’Etat de La Guaira, situé à proximité de la capitale et qui est selon elle la région la plus touchée. L’aéroport de Caracas, gravement endommagé selon elle, a été fermé et plusieurs immeubles se sont effondrés dans la capitale.

Une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 18H04 locales (22H04 GMT) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l’ouest de Caracas, suivie d’une deuxième de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur, enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là puis d’une vingtaine de répliques, selon le United States Geological Survey (USGS).

Le ministre de l’Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s’étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l’alimentation en gaz.

«Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Il a confirmé qu’il y avait des blessés, mais sans fournir de bilan détaillé dans un premier temps.

L’aéroport international de La Maiquetia, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, a été fermé «en raison de graves dommages», a déclaré Delcy Rodriguez. La secousse a été ressentie jusqu’en Colombie, dans la capitale Bogota, pourtant distante de 1 000 km à vol d’oiseau.

APS