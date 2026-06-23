M. Attaf prend part à Amman aux travaux de la reprise de la 165e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a participé, lundi à Amman (Jordanie), aux travaux de la reprise de la 165e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion s’est tenue “sur instruction des dirigeants des Etats arabes afin de permettre aux ministres arabes des Affaires étrangères d’élire M. Nabil Fahmy au poste de Secrétaire général de la Ligue arabe, succédant ainsi à M. Ahmed Aboul Gheit, dont le mandat à la tête du Secrétariat général de la Ligue s’est achevé”, précise la même source.

A cette occasion, “M. Ahmed Attaf a salué les efforts louables déployés par M. Ahmed Aboul Gheit au service de l’action arabe commune durant une période marquée par de nombreux défis et crises, lui exprimant sa profonde reconnaissance pour sa contribution au renforcement de l’action arabe commune”, ajoute le communiqué.

Le ministre d’Etat a également “adressé ses félicitations à M. Nabil Fahmy pour son élection en qualité de Secrétaire général de la Ligue arabe, lui souhaitant plein succès dans l’accomplissement des missions et responsabilités qui lui sont confiées, au service des aspirations des Etats et des peuples arabes et du renforcement du rôle de la Ligue arabe”, conclut le communiqué.