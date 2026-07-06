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Incendies dans le sud de la France: L’UE annonce l’envoi de quatre avions bombardiers d’eau

Echoroukonline
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Incendies dans le sud de la France: L’UE annonce l’envoi de quatre avions bombardiers d’eau

La Commission européenne a annoncé lundi l’envoi de quatre avions bombardiers d’eau pour aider à combattre les incendies dans le sud de la France, dans le cadre du dispositif européen de lutte contre les feux de forêt.

Ces appareils “arriveront aujourd’hui même depuis Chypre et la Suède pour renforcer les pompiers français autour de Perpignan”, a précisé la présidente de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen, sur les réseaux sociaux.

Ces bombardiers d’eau ont été activés dans le cadre du mécanisme européen de protection civile et font partie du programme européen de partage de ressources RescEU, qui permet de mutualiser les moyens de lutte anti incendie à l’échelle du continent.

Outre la France, le Portugal a fait appel ces derniers jours à l’aide européenne pour lutter contre les feux de forêt.

Dans ce cadre, 118 soldats du feu et 45 véhicules venus d’Espagne ont été déployés au Portugal, ainsi que trois avions anti-incendie basés en Italie et en Espagne.

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