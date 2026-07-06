Téhéran: Le cercueil de l’ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei porté lors de la procession funéraire

Le cercueil du Guide suprême iranien assassiné, l’ayatollah Ali Khamenei, a été transporté dans les rues de Téhéran aux premières heures de la procession funéraire, lundi, alors que des milliers de personnes se sont rassemblées pour lui rendre un dernier hommage, a rapporté l’agence de presse iranienne Tasnim.

Cette procession s’inscrit dans le cadre de plusieurs jours de cérémonies qui se poursuivront jusqu’à son inhumation.

Ali Khamenei a été tué le 28 février lors d’une attaque conjointe des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, un événement qui a déclenché plusieurs semaines de guerre et accentué les tensions dans la région.

Les cérémonies funéraires ont officiellement débuté vendredi, en présence de dirigeants étrangers et de délégations officielles venues de la région et d’ailleurs pour rendre hommage au défunt Guide suprême.

Selon le programme officiel, les cérémonies d’adieu ouvertes au public seront suivies, lundi, par la principale procession funéraire dans les rues de Téhéran.

Les rites se poursuivront le 7 juillet dans la ville sainte de Qom.

Le 8 juillet, des cérémonies sont prévues à Bagdad, Nadjaf et Kerbala, où le cercueil sera accueilli par des responsables religieux et politiques avant d’être transféré vers d’importants sanctuaires chiites.

La cérémonie finale et l’inhumation sont prévues le 9 juillet au sanctuaire de l’Imam Reza, l’un des principaux lieux saints du chiisme en Iran.