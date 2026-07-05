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Le Président de la République inaugure le nouveau siège du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Echoroukonline
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Le Président de la République inaugure le nouveau siège du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé dimanche à l’inauguration officielle du nouveau siège du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, situé à Dely Ibrahim (Ouest d’Alger), et qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures publiques et de la mise à disposition d’espaces de travail modernes répondant aux normes les plus récentes.

Ce nouvel édifice administratif a été inauguré dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l’indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

APS

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