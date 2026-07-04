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Fête de l'indépendance

Arrivée du Président de la République au Palais du peuple pour présider la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles

Echoroukonline
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Arrivée du Président de la République au Palais du peuple pour présider la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé, samedi au Palais du Peuple (Alger), pour présider la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles à un nombre d’officiers généraux, d’officiers supérieurs, et de personnels civils assimilés (PCA) de l’Armée nationale populaire (ANP), et ce, à la veille de la célébration du 64e anniversaire de la Fête de l’indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Le président de la République a été accueilli, à son arrivée au Palais du peuple, par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Général d’Armée Saïd Chanegriha.

Après avoir écouté l’hymne national, le président de la République a passé en revue des détachements des différentes Forces de l’ANP qui lui ont rendu les honneurs, avant de saluer les cadres supérieurs de l’institution militaire présents à la cérémonie d’accueil.

APS

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