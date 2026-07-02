Du nouveau sur l’état du supporter algérien tabassé par des Marocains à New York

35 suspects identifiés

L’affaire de l’adolescent supporter algérien de 14 ans, prénommé Wassim, agressé par des supporters marocains en marge du match Pays-Bas-Maroc en Coupe du monde 2026 aux États-Unis, a pris une autre tournure.

L’oncle du mineur algérien, victime d’une agression caractérisée aux États-Unis par des supporters marocains, a communiqué de nouveaux éléments relatifs à son état de santé ainsi qu’aux derniers développements de la procédure judiciaire.

L’intervenant s’est d’abord voulu rassurant quant à la condition de son neveu, Wassim, agressé physiquement aux abords du stade lors de la rencontre Maroc–Pays-Bas, dans le cadre de la Coupe du Monde 2026.

Lors d’une allocution accordée à la chaîne Echorouk News, il a précisé que l’adolescent de 14 ans avait franchi le seuil critique. Bien que son état soit désormais stable et encourageant, le mineur demeure sous observation médicale continue au sein d’un complexe hospitalier de Boston, où il a subi l’ensemble des examens requis.

Sur le plan institutionnel, les services de l’Ambassade d’Algérie à Washington sont entrés en relation directe avec la famille afin de lui assurer l’assistance requise. Fort de la double nationalité algéro-américaine de son fils, le père a formellement engagé des poursuites judiciaires, parallèlement à l’enquête pénale d’ores et déjà diligentée par les autorités de sécurité américaines.

Par ailleurs, l’intervenant a formellement démenti les rumeurs concernant l’interpellation des suspects. Il a affirmé qu’aucun des agresseurs — dont le nombre pourrait dépasser 35 personnes — n’a encore été arrêté, et que les investigations se poursuivent pour les identifier. Enfin, il a réfuté les spéculations remettant en cause l’authenticité de l’incident, niant catégoriquement les affirmations selon lesquelles la vidéo serait ancienne ou que les faits se seraient déroulés hors du territoire américain. Il a réitéré que l’affaire était bien réelle et faisait l’objet d’un suivi officiel et diplomatique rigoureux.