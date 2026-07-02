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Elections législatives: Ouverture des bureaux de vote à travers le territoire national

Echoroukonline
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Elections législatives: Ouverture des bureaux de vote à travers le territoire national

Les bureaux de vote ont ouvert ce jeudi à 8h00 à travers l’ensemble du territoire national pour les élections législatives, marquant le début du scrutin destiné à élire les 407 membres de la nouvelle Assemblée populaire nationale (APN) pour un mandat de cinq ans.

Plus de 24 millions d’électeurs sont appelés à accomplir leur devoir électoral dans le cadre de ce rendez-vous organisé sous le slogan « Soyez un partenaire actif dans la prise de décision.. Votez et participez ». Les opérations de vote se poursuivront jusqu’à 19h00.

Au total, 793 listes regroupant 9 854 candidats sont en lice dans les circonscriptions nationales, tandis que 54 listes comptant 432 candidats sont en compétition à l’étranger. Le scrutin se déroule selon le mode de la représentation proportionnelle plurinominale, sous la supervision de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), qui a mobilisé des moyens organisationnels et technologiques afin d’assurer le bon déroulement et la transparence de cette échéance électorale.

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