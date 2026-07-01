Législatives 2026: Début du vote de la communauté nationale en Egypte

La communauté nationale établie en République arabe d’Egypte a entamé, ce mardi 30juin , l’opération de vote dans le cadre des élections législatives du 2 juillet 2026, dans des conditions organisationnelles et logistiques rigoureuses visant à garantir le déroulement du scrutin dans les meilleures conditions.

L’opération de vote, qui se poursuivra jusqu’à jeudi prochain de 9h00 à 19h00, se déroule dans deux bureaux de vote : le premier au siège de l’ambassade d’Algérie au Caire, comprenant 1.611 inscrits, et le second dans la ville d’Alexandrie, qui compte 228 inscrits.

Le bureau de vote du Caire a connu une affluence notable des membres de la communauté résidant dans différents gouvernorats d’Egypte, en dépit des fortes chaleurs, avec une participation importante des jeunes et des femmes.

A ce titre, tous les moyens ont été mobilisés afin d’assurer le bon déroulement de l’opération électorale, tant par l’encadrement des deux bureaux de vote que par la mise à disposition des moyens organisationnels et techniques permettant aux électeurs d’accomplir leur devoir dans les meilleures conditions.

Dans ce sillage, le coordinateur de la 4e zone géographique de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Nabil Naga, a affirmé dans une déclaration à l’APS que son instance “a adopté, pour ces échéances, une stratégie globale alliant les plus hautes normes de professionnalisme et les dernières techniques de transformation numérique”, soulignant la mobilisation de “tous les moyens pour garantir le bon déroulement de l’opération électorale, que ce soit à travers l’encadrement des deux bureaux de vote ou la mise à disposition des moyens organisationnels et techniques permettant aux électeurs d’accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions”.

Le nombre d’électeurs inscrits au centre de vote en Egypte est de 1.839 (1.611 au bureau du Caire et 228 au bureau d’Alexandrie), sur un total de 30.727 électeurs dans la 4e zone qui couvre le continent africain.

Les hautes autorités du pays accordent une “importance particulière” à la communauté nationale établie à l’étranger, après la décision d’augmenter le nombre de sièges qui lui sont réservés de 8 à 12, dans une démarche visant à concrétiser une meilleure représentation et à lui accorder une place plus importante dans la représentation parlementaire.