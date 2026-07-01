Espagne: Plus de 1 000 morts liés à la canicule record de juin

L’Espagne a enregistré plus de 1 000 décès liés à la chaleur en juin, ce qui en fait le mois de juin le plus meurtrier depuis le début des relevés en 2015, à la suite d’une période exceptionnelle de températures extrêmes, selon des données de surmortalité publiées mercredi.

Le système de surveillance quotidienne de la mortalité du ministère de la Santé a attribué 1 028 décès aux fortes températures en juin, dépassant le précédent record de 1 000 décès établi en juin 2017.

Ces chiffres reposent sur des estimations de surmortalité, qui comparent le nombre de décès observés aux décès attendus durant les périodes de fortes chaleurs, et non sur des certificats médicaux indiquant directement la chaleur comme cause de décès.

Les personnes âgées représentent la quasi-totalité des victimes. Sur les décès attribués à la chaleur, 1 022 concernaient des personnes âgées de 65 ans et plus, dont 720 âgées de plus de 85 ans.

Un décès a été enregistré chez une personne de moins de 15 ans.

Les régions les plus touchées sont situées sur le littoral méditerranéen et dans le nord du pays, où les populations sont généralement moins habituées aux vagues de chaleur prolongées que dans le sud, plus chaud. La Catalogne a enregistré 218 décès liés à la chaleur, suivie du Pays basque avec 147.

La hausse des décès a commencé autour du 21 juin, au début d’une vague de chaleur record, et s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois.

Selon l’agence météorologique espagnole AEMET, il s’agit du deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré depuis 1961.

L’agence précise que la température moyenne a été supérieure de 3,2 °C à la moyenne de la période 1991-2020, seul juin 2025 ayant été plus chaud.

AEMET souligne également que les 13 mois de juin les plus chauds depuis 1961 ont tous été enregistrés au XXIe siècle, illustrant une tendance de fond au réchauffement climatique.

Malgré ce record de mortalité pour un mois de juin, le mois n’est pas le plus meurtrier de l’histoire récente en Espagne pour les vagues de chaleur : 2 217 décès avaient été enregistrés en juillet 2022 et 2 184 en août dernier.

Les autorités météorologiques avertissent par ailleurs qu’une nouvelle vague de chaleur pourrait toucher le pays dans les prochains jours, avec l’arrivée attendue de masses d’air très chaud et des températures élevées, de jour comme de nuit.