Algérie – Suisse (0-2) : Les Vets out!

Les Suisses ont ouvert le score à la 10e minute de jeu par Breel Embolo, avant de faire le break en début de la seconde période grâce à Dan Ndoye (46′).

La Suisse affrontera en 1/8es de finale, le vainqueur du match Colombie-Ghana, prévu dans la nuit de vendredi à samedi au stade Arrowhead à Kansas City (02h30, heure algérienne).

Pour rappel, la sélection algérienne s’est qualifiée pour les 1/16es de finale, en terminant parmi les huit meilleurs troisièmes de la phase de groupes.