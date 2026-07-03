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Algérie – Suisse (0-2) : Les Vets out!

Echoroukonline
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Algérie – Suisse (0-2) : Les Vets out!

 L’équipe nationale de football, n’a pas pu aller au-delà des 1/16es de finale de la Coupe du monde 2026, à l’issue de la défaite concédée face à la Suisse  2-0 (mi-temps : 1-0), dans la nuit de jeudi à vendredi au stade BC Place à Vancouver (Canada).

Les Suisses ont ouvert le score à la 10e minute de jeu par Breel Embolo, avant de faire le break en début de la seconde période grâce à Dan Ndoye (46′).

La Suisse affrontera en 1/8es de finale, le vainqueur du match Colombie-Ghana, prévu dans la nuit de vendredi à samedi au stade Arrowhead à Kansas City (02h30, heure algérienne).

Pour rappel, la sélection algérienne s’est qualifiée pour les 1/16es de finale, en terminant parmi les huit meilleurs troisièmes de la phase de groupes.

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