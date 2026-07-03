Indonésie: Un pilote américain tué, son avion incendié sur une piste isolée

Un pilote américain a été tué dans la région indonésienne de Papouasie après que des assaillants non identifiés ont incendié son avion, a rapporté jeudi le média Jakarta Globe.

L’appareil a été brûlé après son atterrissage sur une piste isolée située dans la province des Hautes-Terres de Papouasie. Selon les informations disponibles, l’avion transportait sept passagers en plus du pilote. Aucun blessé parmi les passagers n’a été signalé.

Les autorités indonésiennes ont ouvert une enquête et n’ont pas confirmé l’implication de groupes séparatistes actifs dans la région. Elles ont indiqué que les circonstances exactes de l’incident restaient à déterminer.

Le ministère indonésien des Transports a annoncé avoir reçu un premier rapport du responsable de l’aéroport de Wamena confirmant le décès du pilote, identifié comme Nicholas F. Gosselin, citoyen américain.

Le ministère a précisé que les enquêteurs et les agences compétentes travaillaient à reconstituer le déroulement des faits et à établir les circonstances de l’attaque.

Les communications avec la piste d’atterrissage auraient été perdues peu après l’atterrissage de l’appareil, tôt jeudi matin.

Le chef de la police du district de Yahukimo, Zet Salino, où se trouve la piste, a indiqué que les autorités avaient reçu des informations selon lesquelles l’avion aurait été incendié par des membres du Groupe criminel armé (KKB), appellation utilisée par les autorités indonésiennes pour désigner les groupes séparatistes armés opérant en Papouasie.

Il a toutefois souligné qu’il était impossible de vérifier immédiatement l’état de l’appareil ou du pilote, le site étant uniquement accessible par voie aérienne.

Selon Kompas TV, l’Armée de libération nationale de Papouasie occidentale (TPNPB) a revendiqué l’attaque ainsi que la mort du pilote.

Au moment de la publication de cette dépêche, aucune réaction officielle des autorités américaines n’avait été rapportée.