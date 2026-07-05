Détroit d’Ormuz: Téhéran met en garde contre toute “démonstration militaire extrarégionale”

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des Affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi, a réagi samedi à la déclaration conjointe publiée par le Royaume-Uni et la France sur le détroit d’Ormuz, affirmant que ce dernier “n’est pas le théâtre de démonstrations de force militaires de la part de puissances extra-régionales”.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, Gharibabadi a indiqué que l’Iran, “en tant que puissance responsable et garante de la sécurité du détroit”, mettait en garde contre “tout mouvement militaire dans cette voie navigable”.

“La sécurité d’Ormuz relève des États riverains”, a-t-il poursuivi, ajoutant que “les fauteurs de crise seront responsables des conséquences de leur aventurisme”.

Cette réaction intervient après la publication vendredi d’une déclaration conjointe du Premier ministre britannique Keir Starmer et du président français Emmanuel Macron, dans laquelle Oman avait accepté de coopérer avec Londres et Paris pour sécuriser ses eaux territoriales dans le détroit d’Ormuz.

Le texte britanno-français qualifiait le détroit d'”artère vitale pour l’économie mondiale” et affirmait que le rétablissement d’un transit sûr pour les navires de toutes les nations à travers cette voie “relève d’une préoccupation mondiale”. Londres et Paris s’étaient également dits prêts à déployer plus largement la Mission militaire multinationale pour appuyer la liberté de navigation dans le détroit.

L’Iran a réitéré à plusieurs reprises son rejet de toute implication étrangère dans les opérations maritimes dans le détroit d’Ormuz, mettant en garde les puissances extrarégionales contre toute projection de force militaire dans cette zone.

Les responsables iraniens ont constamment affirmé que la sécurité de cette voie navigable relève exclusivement des États riverains.