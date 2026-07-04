-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Syrie: Un attentat à la bombe déjoué à Damas

Echoroukonline
  • 25
  • 0
Syrie: Un attentat à la bombe déjoué à Damas

Les forces de sécurité syriennes ont déjoué une tentative d’attentat dans une zone rurale de la capitale Damas après avoir découvert et désamorcé un engin explosif artisanal placé à bord d’un bus de passagers, ont rapporté vendredi les médias d’État.

La chaîne publique syrienne Alikhbariah TV a indiqué que les unités du Commandement de la sécurité intérieure de la région rurale de Damas sont intervenues après avoir reçu des informations faisant état de la présence d’un engin explosif à bord d’un bus en circulation dans le secteur d’Al-Wurud.

Par la suite, des équipes spécialisées dans le déminage ont été dépêchées sur les lieux et sont parvenues à neutraliser l’engin avant son explosion, selon la même source.

Pour l’heure, aucune victime n’a été signalée.

Cette tentative d’attentat intervient au lendemain d’une explosion ayant visé un café situé à proximité du Palais de Justice, sur la route menant au souk historique d’Al-Hamidiyah, dans le centre de Damas. L’attaque a fait 10 morts et 21 blessés, suscitant une condamnation internationale.

À ce stade, aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de ces deux incidents. Les autorités syriennes poursuivent leurs investigations afin d’en déterminer les auteurs et les circonstances.

Articles en Relation
Elections législatives: Ouverture des bureaux de vote à travers le territoire national

Elections législatives: Ouverture des bureaux de vote a travers le territoire national

Du nouveau sur l’état du supporter algérien tabassé par des Marocains à New York

Du nouveau sur l’état du supporter algérien tabassé par des Marocains a New York

Législatives: Un taux de participation de 20,79 % à la clôture des bureaux de vote (ANIE)

Législatives: Un taux de participation de 20,79 % a la clôture des bureaux de vote (ANIE)

Indonésie: Un pilote américain tué, son avion incendié sur une piste isolée

Indonésie: Un pilote américain tué, son avion incendié sur une piste isolée

Algérie – Suisse (0-2) : Les Vets out!

Algérie – Suisse (0-2) : Les Vets out!

L’ONU alerte sur le renforcement du phénomène climatique naturel El Nino en cours

L’ONU alerte sur le renforcement du phénomène climatique naturel El Nino en cours

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus