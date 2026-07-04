Syrie: Un attentat à la bombe déjoué à Damas

Les forces de sécurité syriennes ont déjoué une tentative d’attentat dans une zone rurale de la capitale Damas après avoir découvert et désamorcé un engin explosif artisanal placé à bord d’un bus de passagers, ont rapporté vendredi les médias d’État.

La chaîne publique syrienne Alikhbariah TV a indiqué que les unités du Commandement de la sécurité intérieure de la région rurale de Damas sont intervenues après avoir reçu des informations faisant état de la présence d’un engin explosif à bord d’un bus en circulation dans le secteur d’Al-Wurud.

Par la suite, des équipes spécialisées dans le déminage ont été dépêchées sur les lieux et sont parvenues à neutraliser l’engin avant son explosion, selon la même source.

Pour l’heure, aucune victime n’a été signalée.

Cette tentative d’attentat intervient au lendemain d’une explosion ayant visé un café situé à proximité du Palais de Justice, sur la route menant au souk historique d’Al-Hamidiyah, dans le centre de Damas. L’attaque a fait 10 morts et 21 blessés, suscitant une condamnation internationale.

À ce stade, aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de ces deux incidents. Les autorités syriennes poursuivent leurs investigations afin d’en déterminer les auteurs et les circonstances.