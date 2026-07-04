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Huitièmes de finale

L’Égypte élimine l’Australie aux tirs au but

Echoroukonline
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L’Égypte élimine l’Australie aux tirs au but

L’Égypte s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après avoir battu l’Australie aux tirs au but (4-2), après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations au stade de Toronto, au Canada.

Les Pharaons ont ouvert le score dès la 13e minute grâce à Emam Ashour. Après une première tentative repoussée par Jackson Irvine sur un coup franc joué en angle, l’Égypte a conservé la possession avant que Mohamed Hafez ne remette le ballon dans la surface, où Ashour a placé une tête puissante hors de portée de Tom Beach, inscrivant ainsi son deuxième but du tournoi.

L’Australie avait pourtant bien entamé la rencontre, mais l’ouverture du score égyptienne a rapidement fait basculer la dynamique du match en faveur des Pharaons, qui ont ensuite affiché davantage de maîtrise.

Les Socceroos ont progressivement retrouvé leur rythme après ce coup dur initial et sont restés dans la rencontre avant la pause. Ils ont tenté à six reprises contre trois pour l’Égypte, notamment sur coups de pied arrêtés et grâce à la vitesse de Nestory Irankunda, mais la défense égyptienne a su contenir ces offensives.

L’Australie est revenue au score à la 55e minute sur une nouvelle phase arrêtée. Un coup franc dangereux frappé par Aiden O’Neill a semé la confusion dans la surface et Mohamed Hany a involontairement envoyé le ballon dans ses propres filets en tentant d’empêcher Alessandro Circati de reprendre le ballon.

Les hommes de Tony Popovic ont affiché davantage d’intentions offensives après la pause, jouant avec plus de vitesse et de verticalité, une approche récompensée par cette égalisation. Une fois revenus à hauteur, les Australiens ont choisi d’évoluer plus bas, laissant l’initiative à l’Égypte, qui a toutefois peiné à se créer de véritables occasions.

Aucune des deux équipes n’étant parvenue à faire la différence pendant le temps réglementaire ni lors des prolongations, la rencontre s’est finalement décidée lors d’une séance de tirs au but.

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