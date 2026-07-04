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Saison estivale: La SNTF lance un programme spécial “Trains Bain de Mer” dans 7 wilayas de l’Est du pays

Echoroukonline
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Saison estivale: La SNTF lance un programme spécial “Trains Bain de Mer” dans 7 wilayas de l’Est du pays

Un programme spécial “Trains Bain de Mer”, touchant 7 wilayas de l’Est du pays a été lancé samedi, par la direction régionale de Constantine relevant de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), au titre de la saison estivale 2026, a-t-on appris auprès d’un cadre relevant de cette direction.

Ces trains relient les wilayas de M’sila, Batna, Mila, Biskra, Khenchela et Oum El Bouaghi à celles du littoral (Skikda et Jijel) a précisé le chargé de l’information et de la communication de cette direction Nabil Daâs.

Des moyens humains matériels nécessaires ont été mobilisés pour assurer l’exécution de ce programme qui s’étalera jusqu’au 31 août prochain, a révélé M. Daâs.

La mise en place de ces dessertes balnéaires dont les tarifs sont fixés à 125et 470 DA est conçue pour faciliter les déplacements des estivants, a-t-il noté.

APS

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