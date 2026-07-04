Venezuela: Le bilan du séisme s’alourdit à 2 645 morts et 12 666 blessés

Le bilan des puissants séismes qui ont frappé le nord du Venezuela le mois dernier s’est alourdi à 2 645 morts, tandis que 12 666 personnes ont été blessées, a annoncé vendredi le ministère vénézuélien de la Communication et de l’Information.

Selon un communiqué publié par le ministère sur X, le réseau social de la société américaine, 6 462 personnes ont jusqu’à présent été secourues et 86 117 familles ont reçu une aide d’urgence. Les secousses ont affecté 885 bâtiments, dont 189 se sont complètement effondrés.

Le ministère a également indiqué que plus de 3 300 secouristes internationaux ont été mobilisés dans les zones touchées, ajoutant que les autorités de Caracas ont déployé près de 30 000 agents et intervenants pour les opérations de secours et d’assistance.

D’après les données de l’US Geological Survey (USGS), deux séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé le pays sud-américain le 24 juin, à seulement 39 secondes d’intervalle.

Par ailleurs, le ministère a précisé que 890 répliques ont été enregistrées jusqu’à présent depuis la catastrophe.

Le séisme de magnitude 7,5 a été localisé à 23 kilomètres au sud-est de Yumare, dans l’État de Yaracuy, tandis que celui de magnitude 7,2 s’est produit à 23,9 kilomètres au nord-est de San Felipe, également situé dans le même État.