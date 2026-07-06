-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Fête de l’Indépendance: Le Président de la république préside une réception au Cercle de l’armée

Echoroukonline
  • 23
  • 0
Fête de l’Indépendance: Le Président de la république préside une réception au Cercle de l’armée

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé dimanche au Cercle national de l’armée de Béni Messous à Alger, une réception en l’honneur de hauts cadres de l’Armée nationale populaire en activité et à la retraite, en présence de hauts responsables de l’Etat, et ce à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l’Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Articles en Relation
Tacherift préside une conférence à l’occasion du 64e anniversaire de la Fête de l’Indépendance

Tacherift préside une conférence a l’occasion du 64e anniversaire de la Fête de l’Indépendance

Syrie: Un attentat à la bombe déjoué à Damas

Syrie: Un attentat a la bombe déjoué a Damas

Indonésie: Un pilote américain tué, son avion incendié sur une piste isolée

Indonésie: Un pilote américain tué, son avion incendié sur une piste isolée

Détroit d’Ormuz: Téhéran met en garde contre toute “démonstration militaire extrarégionale”

Détroit d’Ormuz: Téhéran met en garde contre toute “démonstration militaire extrarégionale”

Arrivée du Président de la République au Palais du peuple pour présider la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles

Arrivée du Président de la République au Palais du peuple pour présider la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles

Téhéran: Le cercueil de l’ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei porté lors de la procession funéraire

Téhéran: Le cercueil de l’ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei porté lors de la procession funéraire

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus