Fête de l’Indépendance: Le Président de la république préside une réception au Cercle de l’armée

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé dimanche au Cercle national de l’armée de Béni Messous à Alger, une réception en l’honneur de hauts cadres de l’Armée nationale populaire en activité et à la retraite, en présence de hauts responsables de l’Etat, et ce à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l’Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.