-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Incendie déclaré dans un entrepôt à Hassi Messaoud: Trois personnes décédées

Echoroukonline
  • 58
  • 0
Incendie déclaré dans un entrepôt à Hassi Messaoud: Trois personnes décédées

Trois personnes sont décédées dans l’incendie qui s’est déclaré samedi dans l’entrepôt d’une société privée à Hassi Messaoud (Ouargla), indique un communiqué des services de la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile de Hassi Messaoud sont intervenus pour venir à bout d’un incendie qui s’est déclaré dans l’entrepôt d’une société privée de catering, et qui a couté la vie à trois personnes, alors que 49 autres, restées bloquées à l’étage supérieur de la bâtisse, ont été secourues.

En outre, 25 personnes ont été évacuées vers l’hôpital de la ville pour y recevoir les soins nécessaires, note la même source, précisant que tous les moyens nécessaires ont été déployés pour cette opération.

Articles en Relation
L’Égypte élimine l’Australie aux tirs au but

L’Égypte élimine l’Australie aux tirs au but

​« Nous possédons un cheptel de 21 millions de têtes de bétail et nous aspirons à exporter vers l’Algérie »

​« Nous possédons un cheptel de 21 millions de têtes de bétail et nous aspirons a exporter vers l’Algérie »

L’ONU alerte sur le renforcement du phénomène climatique naturel El Nino en cours

L’ONU alerte sur le renforcement du phénomène climatique naturel El Nino en cours

Saison estivale: La SNTF lance un programme spécial “Trains Bain de Mer” dans 7 wilayas de l’Est du pays

Saison estivale: La SNTF lance un programme spécial “Trains Bain de Mer” dans 7 wilayas de l’Est du pays

Arrivée du Président de la République au Palais du peuple pour présider la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles

Arrivée du Président de la République au Palais du peuple pour présider la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles

Venezuela: Le bilan du séisme s’alourdit à 2 645 morts et 12 666 blessés

Venezuela: Le bilan du séisme s’alourdit a 2 645 morts et 12 666 blessés

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus