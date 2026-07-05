Incendie déclaré dans un entrepôt à Hassi Messaoud: Trois personnes décédées

Les éléments de la Protection civile de Hassi Messaoud sont intervenus pour venir à bout d’un incendie qui s’est déclaré dans l’entrepôt d’une société privée de catering, et qui a couté la vie à trois personnes, alors que 49 autres, restées bloquées à l’étage supérieur de la bâtisse, ont été secourues.

En outre, 25 personnes ont été évacuées vers l’hôpital de la ville pour y recevoir les soins nécessaires, note la même source, précisant que tous les moyens nécessaires ont été déployés pour cette opération.