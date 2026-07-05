Tacherift préside une conférence à l’occasion du 64e anniversaire de la Fête de l’Indépendance

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Abdelmalek Tacherift a présidé, à Alger, une conférence à l’occasion du 64e anniversaire de la Fête de l’Indépendance et du Recouvrement de la souveraineté nationale.

Dans une allocution prononcée lors de cette conférence, organisée samedi au Musée national du Moudjahid, en présence de plusieurs membres du Gouvernement, du conseiller du président de la République chargé des affaires économiques, de moudjahidine, de personnalités nationales et de cadres du secteur, M. Tacherift a souligné que la célébration de la Fête de l’Indépendance et du Recouvrement de la souveraineté nationale constitue une occasion pour évoquer les sacrifices des chouhada et des moudjahidine, et renouveler la fidélité au Message de Novembre et à ses valeurs éternelles.

L’Algérie célèbre “le 64e anniversaire de son indépendance, ce jour où les hordes de l’odieux colonialisme se sont retirées de notre chère patrie, dans l’humiliation, portant les stigmates de la défaite”, a-t-il précisé, soulignant que cet acquis a été arraché grâce aux sacrifices de “femmes et d’hommes valeureux, profondément attachés à leur patrie et déterminés à libérer l’Algérie”.

La célébration de cette glorieuse occasion nous renvoie à “la commémoration de ces épopées où le vaillant peuple algérien s’est illustré en bravant les manœuvres du colonialisme et ses forces redoutables”, ajoute M. Tacherift, rappelant que le peuple algérien “est demeuré sur la voie du sacrifice, payant un lourd tribut jusqu’à ce que le colonialisme brutal se plie et se soumette à la volonté de notre peuple révolutionnaire”.

Depuis le recouvrement de sa glorieuse indépendance, l’Algérie s’est attelée à mettre à profit ces haltes qui ont élevé notre peuple aux plus hauts degrés du sacrifice et du patriotisme sincère parmi les peuples à travers le monde”, a-t-il indiqué, soulignant que la célébration de cet anniversaire “nous rappelle le chemin parcouru dans le renforcement de notre immunité nationale, à travers le resserrement des liens de l’unité, la poursuite, d’un pas résolu, de l’édification de l’Etat, le renforcement de ses institutions à tous les niveaux, ainsi que la prise en charge du présent de notre digne peuple et de l’avenir de ses enfants”.

L’Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, “poursuit son engagement dans une nouvelle étape dont le fondement réside dans la réussite des différents enjeux avec un nouveau souffle, ainsi que dans l’ambition de relever les défis avec une pleine confiance en nos capacités et nos potentialités nationales, puisées dans les aspirations sincères du citoyen”, souligne le ministre, ajoutant que cette étape repose sur la consolidation des acquis de l’Etat, la poursuite du processus de développement ainsi que l’ancrage des facteurs de stabilité.

Et d’ajouter que l’Algérie a “franchi des étapes successives sur cette bonne voie, celle de l’Algérie victorieuse fidèle à ses principes, attachée à ses référents, veillant toujours à consacrer la véritable citoyenneté, fondée sur la consolidation du tissu social et institutionnel”.

A cette occasion, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a procédé à la mise en service de deux projets de numérisation du Musée national du Moudjahid, à savoir un guide numérique reposant sur le code de réponse rapide (Code QR), et la plateforme numérique du musée.

Ces projets permettent aux visiteurs et aux chercheurs d’accéder à des informations relatives aux collections et aux activités du musée, en langues arabe, française et anglaise, tout en offrant une interface numérique présentant le musée, ses missions et ses services, accessible 24h/24, contribuant ainsi à la valorisation de la Mémoire nationale et au service de la recherche académique.

Organisée dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de la Fête de l’indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, cette conférence a vu la distinction de plusieurs moudjahidines et membres la famille révolutionnaire, avant la projection d’un film documentaire retraçant les réalisations de l’Etat algérien, en plus de la tenue d’une rencontre interactive entre des jeunes et des moudjahidines.

APS