La Norvège crée l’exploit et élimine le Brésil (2-1)

Coupe du Monde 2026

La Norvège a créé l’une des plus grandes surprises de la compétition en éliminant le Brésil (2-1), dimanche, en huitième de finale de la Coupe du monde disputé à New York.

Avant la rencontre, le Brésil, quintuple champion du monde et fort de ses 212 millions d’habitants, affrontait une Norvège de 5,5 millions d’habitants, qualifiée pour une phase finale mondiale pour la première fois depuis 28 ans. Les Scandinaves abordaient toutefois ce rendez-vous avec un avantage psychologique, étant la seule sélection que le Brésil n’avait jamais battue en quatre confrontations, avec deux victoires et deux matches nuls.

La première période s’est achevée sur un score nul et vierge (0-0), malgré de nombreuses occasions des deux côtés.

Dès la 3e minute, Patrick Berg pensait ouvrir le score pour la Norvège, mais son but a été annulé après intervention de l’assistance vidéo (VAR) pour un hors-jeu d’Alexander Sørloth au début de l’action.

Le tournant de cette première période est intervenu à la 10e minute lorsque l’arbitre, après consultation de la VAR, a accordé un penalty au Brésil pour une faute de Kristoffer Ajer sur Matheus Cunha. Bruno Guimarães a toutefois vu sa tentative repoussée par le gardien norvégien Ørjan Nyland à la 13e minute.

Vinicius Junior a ensuite multiplié les offensives pour la Seleção, sans parvenir à faire céder une défense norvégienne bien organisée, tandis qu’Erling Haaland et Martin Ødegaard ont également inquiété Alisson avant la pause.

En seconde période, Neymar est entré en jeu à la 68e minute pour sa 130e sélection avec le Brésil, en remplacement de Gabriel Martinelli.

La Norvège a finalement trouvé l’ouverture à la 79e minute grâce à Erling Haaland, qui a repris de la tête un centre de Schjelderup pour ouvrir le score (1-0).

Dans le temps additionnel, Haaland s’est offert un doublé à la 90e minute en concluant une contre-attaque d’une frappe à ras de terre, portant le score à 2-0.

Le Brésil a obtenu un penalty à la 90e+8 minute après une faute d’Ostigard sur Danilo Santos. Neymar s’est chargé de l’exécution et a transformé la tentative à la 90e+9 minute, inscrivant son 80e but sous le maillot de la Seleção et réduisant l’écart (2-1).

Ce sursaut est toutefois arrivé trop tard pour les Brésiliens, éliminés par une Norvège emmenée par un Erling Haaland décisif, qui poursuit ainsi son parcours dans la compétition.