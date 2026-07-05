Le Président de la République se recueille à la mémoire des martyrs de la Révolution

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est recueilli, dimanche au Sanctuaire du Martyr (Alger), à la mémoire des martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale, à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l’indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Le président de la République a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des chouhada de la Guerre de libération nationale.

APS