Importations : Accélération immédiate du traitement des dossiers des opérateurs

À Alger, le ministre du Commerce extérieur, Kamel Rezig, a enjoint ses services de traiter sans délai les programmes prévisionnels d’importation du second semestre. Selon un communiqué du ministère, la délivrance des visas aux opérateurs économiques débutera dès la validation de leurs dossiers sur la plateforme numérique dédiée.

Le ministre a donné ces instructions lors d’une réunion de travail avec les cadres du ministère, consacrée aux programmes prévisionnels d’importation pour le second semestre de l’année en cours, ainsi qu’au renforcement des mécanismes d’accompagnement des exportateurs.

A cet effet, le ministre a insisté sur “la nécessité d’entamer immédiatement le traitement des demandes et de les viser, dès que l’opérateur économique aura rempli sa demande via la plateforme numérique”, ainsi que sur “la mise en place d’équipes de permanence afin d’assurer la continuité de la prise en charge des demandes et de fournir l’accompagnement nécessaire aux opérateurs économiques avec efficacité et efficience”, selon le même communiqué.

Par ailleurs, M. Rezig a souligné l’importance, pour les opérateurs économiques, de régulariser leur situation vis-à-vis des services fiscaux et des caisses de sécurité sociale, une démarche constituant l’une des conditions essentielles pour la finalisation des procédures liées à leurs dossiers.

Concernant les exportations hors hydrocarbures, le ministre a estimé nécessaire d’accompagner la dynamique croissante que connaît ce secteur, à travers l’écoute des préoccupations des opérateurs et leur prise en charge avec la rapidité et l’efficacité requises, afin de contribuer au renforcement des exportations nationales et de consolider la présence du produit algérien sur les marchés extérieurs.

Le ministre a également donné des instructions pour “améliorer la qualité de la performance administrative, en adéquation avec les efforts de l’Etat visant à améliorer le climat des affaires, à promouvoir les exportations hors hydrocarbures et à consacrer l’administration numérique en tant que choix stratégique permettant de rapprocher le service des opérateurs économiques”, conclut le communiqué du ministère.

APS