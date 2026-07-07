France : Condamnée à 15 mois fermes d’inéligibilité, Marine Le Pen pourra se présenter à la présidentielle

Marine Le Pen a été condamnée mardi, par la Cour d’Appel de Paris, à une peine de 3 ans de prison dont un an avec sursis sous bracelet électronique.

Sa condamnation est assortie d’une amende de 100 000€ et d’une inéligibilité de 45 mois dont 30 mois avec sursis, soit, 15 mois fermes déjà purgés.

La députée et ancienne présidente du RN (Rassemblement Nationale), qui avait écopé d’une exécution provisoire lors de sa condamnation en première instance, pourra donc juridiquement se présenter à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra au printemps 2027.

Sa peine est ainsi largement réduite par la Cour d’Appel de Paris puisque Marine Le Pen avait été condamnée le 31 mars 2025 à 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, 4 ans de prison dont 2 avec sursis et 100 000 euros d’amende.

Pas moins de 12 des personnes condamnées en première instance avaient fait appel, condamnées pour avoir été au coeur d’un système de détournement de fonds publics entre 2004 et 2016, en employant des assistants parlementaires alors que leurs tâches bénéficiaient en réalité au FN (devenu Rassemblement National).

Les faits avaient été signalés en 2015 par le parlement européen, qui s’est constitué partie civile.