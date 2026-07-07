-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

France : Condamnée à 15 mois fermes d’inéligibilité, Marine Le Pen pourra se présenter à la présidentielle

Echoroukonline
  • 12
  • 0
France : Condamnée à 15 mois fermes d’inéligibilité, Marine Le Pen pourra se présenter à la présidentielle

Marine Le Pen a été condamnée mardi, par la Cour d’Appel de Paris, à une peine de 3 ans de prison dont un an avec sursis sous bracelet électronique.

Sa condamnation est assortie d’une amende de 100 000€ et d’une inéligibilité de 45 mois dont 30 mois avec sursis, soit, 15 mois fermes déjà purgés.

La députée et ancienne présidente du RN (Rassemblement Nationale), qui avait écopé d’une exécution provisoire lors de sa condamnation en première instance, pourra donc juridiquement se présenter à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra au printemps 2027.

Sa peine est ainsi largement réduite par la Cour d’Appel de Paris puisque Marine Le Pen avait été condamnée le 31 mars 2025 à 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, 4 ans de prison dont 2 avec sursis et 100 000 euros d’amende.

Pas moins de 12 des personnes condamnées en première instance avaient fait appel, condamnées pour avoir été au coeur d’un système de détournement de fonds publics entre 2004 et 2016, en employant des assistants parlementaires alors que leurs tâches bénéficiaient en réalité au FN (devenu Rassemblement National).

Les faits avaient été signalés en 2015 par le parlement européen, qui s’est constitué partie civile.

Articles en Relation
Syrie: Deux explosions près de l’hôtel où séjourne Emmanuel Macron à Damas

Syrie: Deux explosions près de l’hôtel où séjourne Emmanuel Macron a Damas

Le Président de la République inaugure le nouveau siège du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Le Président de la République inaugure le nouveau siège du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Incendie déclaré dans un entrepôt à Hassi Messaoud: Trois personnes décédées

Incendie déclaré dans un entrepôt a Hassi Messaoud: Trois personnes décédées

les États-Unis humiliés par la Belgique et éliminés de leur Mondial

les États-Unis humiliés par la Belgique et éliminés de leur Mondial

Téhéran: Le cercueil de l’ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei porté lors de la procession funéraire

Téhéran: Le cercueil de l’ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei porté lors de la procession funéraire

Tacherift préside une conférence à l’occasion du 64e anniversaire de la Fête de l’Indépendance

Tacherift préside une conférence a l’occasion du 64e anniversaire de la Fête de l’Indépendance

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus