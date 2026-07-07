Législatives du 2 juillet: Khelfane salue la transparence et l’intégrité du scrutin

Le président par intérim de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Karim Khelfane, a salué, lundi, la transparence et l’intégrité qui ont marqué les élections législatives du 2 juillet, estimant que le taux de participation enregistré doit inciter les partis politiques et la société civile à redoubler d’efforts pour gagner la confiance des électeurs.

Animant une conférence de presse au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, consacrée à l’annonce des résultats provisoires des élections des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Khelfane a précisé que le taux de participation qui s’est établi à 21,24 % à l’intérieur du pays et à 10,75 % pour les membres de la communauté nationale établie à l’étranger, est un “taux réel”, saluant “la transparence et l’intégrité de l’opération électorale”.

Il a, dans ce cadre, exprimé le souhait que ces résultats servent de “leçon aux partis politiques et aux acteurs de la société civile en vue de consentir davantage d’efforts à travers une préparation en amont de l’opération électorale pour gagner la confiance du corps électoral et le convaincre de la nécessité de participer au scrutin”.

M. Khelfane a aussi expliqué que la loi “n’oblige pas” le citoyen à voter. Selon lui, “l’électeur doit être convaincu par le discours politique et par le travail à la base qui prélude à l’obtention des résultats attendus par tous”.

Evoquant la gestion de l’opération électorale par l’ANIE, M. Khelfane a indiqué que “celle-ci s’est tenue à équidistance de l’ensemble des participants”, rappelant que les élections législatives du 2 juillet constituent la neuvième échéance nationale dont l’organisation a été supervisée par l’Autorité. Cette expérience lui a permis, a-t-il ajouté, de “cumuler un important capital pour corriger les lacunes et veiller à maintenir les canaux de communication ouverts, tant au niveau central que local, ainsi qu’auprès de la communauté nationale établie à l’étranger”.

M. Khelfane a également souligné que ces législatives reposaient sur “les critères de transparence, d’intégrité, de neutralité et d’équité, en application des lois de la République”, tout en veillant à laisser les portes ouvertes aux observateurs représentant les partis politiques au sein des centres et des bureaux de vote, afin de “garantir l’inviolabilité et la crédibilité des résultats”.