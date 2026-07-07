Syrie: Deux explosions près de l’hôtel où séjourne Emmanuel Macron à Damas

Deux explosions se sont produites à proximité du siège du ministère syrien du Tourisme, dans la capitale syrienne, Damas.

Selon des sources locales, les explosions ont été provoquées par des engins explosifs placés dans un minibus et dans une benne à ordures sur l’une des artères les plus fréquentées de la capitale.

De nombreuses ambulances ont été dépêchées sur les lieux. Les autorités n’ont pas encore communiqué de bilan officiel concernant d’éventuelles victimes.

Les explosions se sont produites à proximité de l’hôtel où séjourne le président français, Emmanuel Macron, en visite à Damas.

Au moment des explosions, Emmanuel Macron se trouvait au palais présidentiel pour un entretien avec le président syrien, Ahmed al-Charaa.

Le 2 juillet, un attentat à la bombe avait visé un café situé à côté du Palais de justice, sur la route menant au souk Al-Hamidiyé à Damas, faisant 10 morts et 21 blessés.