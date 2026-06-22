Arrestation de l’auteur des agressions contre les commerces à Birkhadem

Un individu poursuivi pour vol avec violence commis dans des commerces dans la commune de Birkhadem (Alger) a été placé, dimanche, en détention provisoire, son procès étant renvoyé au 28 juin courant, a indiqué un communiqué du parquet de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs.

“En application des dispositions de l’article 19 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs porte à la connaissance de l’opinion publique qu’une plainte a été déposée auprès des services de la Gendarmerie nationale de Birkhadem par plusieurs commerçants de ladite commune concernant le vol de leurs recettes quotidiennes, commis à la vue des clients et sous la menace d’une arme blanche brandie par l’auteur, ces faits s’étant déroulés de manière successive au cours d’une même journée”, précise la même source.

“Par ailleurs, des vidéos issues des caméras de surveillance de ces commerces ont été relayées sur les réseaux sociaux, montrant le dénommé Saïdani Souhil s’introduire dans les locaux de commerce, muni d’un sabre qu’il brandissait contre les victimes afin de leur dérober leur argent et de les agresser”, ajoute le communiqué.

“En date du 21 juin 2026, le dénommé Saïdani Souhil a été présenté devant le parquet de la République, puis déféré devant le tribunal selon la procédure de comparution immédiate pour les chefs d’inculpation de vol avec violence en état de récidive, coups et blessures volontaires à l’arme blanche, et menaces de mort, conformément aux articles 350 bis, 54 bis 3, 266, 284 et 285 du Code pénal”.

“Après la comparution de l’accusé devant le tribunal, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2026, avec ordonnance de placement en détention provisoire”, conclut le communiqué du parquet de la République.