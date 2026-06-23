Victoire de l’Algérie devant la Jordanie (2-1)

Les buts de l’Algérie ont été inscrits par Benbouali (69e) et Gouiri (82e), alors que Nizar Al-Rashdan (36e) avait ouvert le score pour la Jordanie.

Ce succès, permet aux Verts de se relancer dans la course à la qualification aux 16es de finale, après la défaite concédée lors de la première journée (17 juin) contre l’Argentine (0-3).

Dans l’autre rencontre du groupe J, disputée lundi soir, l’Argentine (tenante) a assuré sa qualification aux 16es de finale du Mondial 2026, en s’imposant devant l’Autriche (2-0), grâce à un doublé de Lionel Messi (38′, 90’+4). Ces deux buts permettent au sociétaire de l’Inter Miami de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 18 réalisations, devant l’ancien attaquant de l’Allemagne, Miroslav Klose (16′).

A l’issue des matchs de la deuxième journée du groupe J, l’Argentine occupe le fauteuil de leader avec 6 points devant l’Autriche et l’Algérie (3 pts), alors que la Jordanie occupe la quatrième place avec zéro point.

Lors de la troisième et dernière journée de la poule J, prévue dimanche 28 juin, l’Algérie défiera l’Autriche au Arrowhead stadium (Kansas City, Missouri), alors que l’Argentine sera opposée à la Jordanie à l’AT&T stadium (Arlington, Texas). Les deux matchs se joueront à 03h00 (heures algériennes).

Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les 1/16es de finale.

Déclarations:

Aissa Mandi (défenseur) : “Nous sommes restés concentrés sur notre match malgré notre retard au tableau d’affichage. Nous avons trouvé les solutions pour les mettre en difficulté et concrétiser nos occasions. Vu la physionomie du match, je pense que c’est une victoire bien méritée. Le plus important reste la victoire et la réaction du groupe après la défaite contre l’Argentine. Maintenant, il faut bien se reposer et préparer le dernier match contre l’Autriche pour passer en 16es de finale”.

Ibrahim Maza (attaquant) : “C’est une victoire méritée, nous sommes arrivés sur le terrain avec détermination et nous avons réussi à mettre en place notre plan de jeu. Nous avons encaissé un but en première mi-temps contre le cours du jeu, mais nous avons bien réagi en seconde période en se battant sur toutes les balles et en réussissant à concrétiser nos occasions de but, notamment sur coups de pieds arrêtés”.

Fares Chaïbi (attaquant) : “Après avoir encaissé un but sur contre-attaque, nous avons continué à pousser malgré notre retard au score.

Au retour des vestiaires, nous avons réussi à trouver les solutions offensives pour renverser cette équipe jordanienne. Maintenant, il faut se concentrer sur le prochain match contre l’Autriche pour aller chercher la qualification”.