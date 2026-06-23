Les enjeux stratégiques de l’acquisition majoritaire de Global Gypse

Etex mise sur l’Algérie pour accélérer son développement en Afrique

Le leader mondial de la construction légère renforce son empreinte internationale à travers une alliance industrielle majeure avec un acteur algérien en pleine croissance

Le groupe belge Etex, référence mondiale dans les solutions de construction légère et les matériaux de construction durables, vient d’annoncer une opération stratégique d’envergure avec la prise d’une participation majoritaire dans Global Gypse Company, entreprise algérienne spécialisée dans la production de plaques de plâtre, de systèmes métalliques et de solutions destinées au second œuvre du bâtiment.

Cette transaction marque l’entrée officielle d’Etex sur le marché algérien et constitue une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion internationale. Au-delà d’une simple acquisition, l’opération traduit la volonté du groupe belge de renforcer sa présence sur le continent africain, d’accéder à un marché en forte croissance et de s’appuyer sur les capacités industrielles algériennes pour développer de nouveaux relais de croissance régionaux.

Dans un contexte mondial caractérisé par une forte demande en solutions de construction rapides, performantes et durables, cette alliance entre un leader mondial et un champion national pourrait redessiner les équilibres du marché du plâtre et des systèmes de construction légère en Afrique du Nord.

Un marché mondial du gypse en pleine expansion

Le choix d’Etex d’investir dans l’industrie algérienne du gypse intervient dans un environnement particulièrement favorable. Le secteur des plaques de plâtre connaît une croissance soutenue à travers le monde, portée par plusieurs tendances structurelles : l’urbanisation croissante, l’augmentation des besoins en logements, la modernisation des infrastructures et la recherche de solutions de construction plus rapides et plus respectueuses de l’environnement.

Selon les prévisions du secteur, l’industrie mondiale du gypse devrait enregistrer une croissance annuelle supérieure à 4 % jusqu’en 2032. Les systèmes de construction sèche gagnent progressivement du terrain face aux méthodes traditionnelles grâce à leur efficacité, leur flexibilité architecturale, leur rapidité d’installation et leurs performances en matière d’isolation thermique et acoustique.

Pour Etex, dont l’une des activités historiques repose précisément sur les plaques de plâtre, ce contexte représente une opportunité majeure de poursuivre son développement sur des marchés émergents à fort potentiel.

Pourquoi l’Algérie attire les investissements d’Etex

L’Algérie apparaît aujourd’hui comme l’un des marchés les plus prometteurs du bassin méditerranéen pour les matériaux de construction.

Avec une population dépassant les 45 millions d’habitants, des besoins importants en logements, des programmes publics de développement des infrastructures et une croissance continue des investissements dans le bâtiment, le pays offre des perspectives particulièrement attractives pour les industriels du secteur.

À cela s’ajoutent plusieurs avantages compétitifs soulignés par Etex lui-même : des coûts énergétiques compétitifs, la disponibilité de ressources naturelles, une main-d’œuvre qualifiée et un tissu industriel en développement.

L’Algérie bénéficie également d’une position géographique stratégique à la croisée de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique subsaharienne. Pour un groupe international comme Etex, cette localisation constitue un atout important pour développer des exportations régionales.

La prise de participation dans Global Gypse permet ainsi au groupe belge de disposer immédiatement d’une base industrielle moderne et opérationnelle au cœur d’un marché en croissance.

Global Gypse, une success-story industrielle algérienne

L’entreprise Global Gypse Company s’est progressivement imposée comme l’un des acteurs majeurs de la filière du plâtre en Algérie.

Présente sur le marché national à travers sa marque Gyplac, elle produit et commercialise des plaques de plâtre ainsi qu’une gamme complète de systèmes métalliques et d’accessoires destinés au second œuvre du bâtiment.

Son développement a connu une étape décisive avec la mise en service, en 2022, d’une usine ultramoderne à Mascara, près d’Oran. Cette unité de production, conçue selon les standards internationaux les plus exigeants, représente aujourd’hui l’un des outils industriels les plus performants du secteur dans la région.

Grâce à cette infrastructure de pointe, Global Gypse a pu répondre à la demande croissante du marché algérien tout en développant une expertise reconnue dans les systèmes de construction sèche.

L’entreprise emploie actuellement près de 200 personnes et s’appuie sur un réseau national de distribution couvrant l’ensemble du territoire algérien.

Bernard Delvaux : « Nous ouvrons de nouvelles perspectives en Algérie, en Afrique et au-delà »

Pour Bernard Delvaux, CEO d’Etex, cette opération représente avant tout un projet de développement commun fondé sur la complémentarité des deux entreprises.

Selon lui, l’alliance entre Etex et Global Gypse permettra de créer de nouvelles opportunités commerciales tout en renforçant les capacités industrielles existantes.

« En unissant les forces de Global Gypse et d’Etex, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour les clients actuels et potentiels de nos deux entreprises en Algérie, en Afrique et au-delà », a-t-il déclaré.

Cette affirmation met en lumière l’ambition internationale du projet. L’objectif ne se limite pas au seul marché algérien. Etex envisage clairement cette implantation comme un levier de développement régional susceptible d’alimenter d’autres marchés africains.

Le dirigeant belge insiste également sur la qualité des fondamentaux industriels de l’entreprise algérienne :

« Nous reprenons une entreprise qui s’appuie sur des fondamentaux solides : des coûts énergétiques compétitifs, des équipes hautement qualifiées et un outil industriel répondant pleinement aux standards internationaux. »

Cette déclaration souligne les raisons qui ont conduit Etex à choisir Global Gypse parmi les différents acteurs du secteur. Le groupe belge a identifié une entreprise capable de soutenir durablement sa stratégie de croissance grâce à la qualité de ses infrastructures et à la compétence de ses ressources humaines.

Bernard Delvaux met également en avant les synergies attendues :

« Nous nous réjouissons de poursuivre notre croissance ensemble, en tirant parti de nos atouts et de nos expertises respectifs, notamment en matière de normes élevées de qualité des produits et de sites de production performants. »

À travers ces propos, le dirigeant évoque une logique de création de valeur mutuelle. Etex apportera son expertise internationale, ses capacités de recherche et développement, son savoir-faire industriel et son portefeuille de marques mondialement reconnues. Global Gypse apportera quant à elle sa connaissance du marché algérien, ses infrastructures modernes et son ancrage local.

Samir Benyettou : une vision industrielle partagée

Du côté de Global Gypse, l’opération est perçue comme une étape naturelle dans la trajectoire de croissance de l’entreprise.

Samir Benyettou souligne d’abord les valeurs communes qui rapprochent les deux groupes :

« Global Gypse et Etex sont toutes deux des entreprises familiales avec une vision industrielle à long terme. »

Cette convergence culturelle constitue souvent un facteur déterminant dans la réussite des opérations de rapprochement industriel. Les deux entreprises partagent une approche fondée sur l’investissement productif, l’innovation et la création de valeur durable.

Pour le dirigeant algérien, l’intégration au sein d’un groupe mondial comme Etex ouvre de nouvelles perspectives :

« Rejoindre Etex nous permet d’élargir notre périmètre et de développer davantage des activités créatrices de valeur et d’emplois. »

Cette déclaration met en évidence les bénéfices attendus pour l’économie algérienne. L’arrivée d’un acteur mondial pourrait favoriser le transfert de technologies, le développement de nouvelles compétences, l’augmentation des capacités de production et la création d’emplois qualifiés.

Un nouveau chapitre pour Etex en Afrique

Avant cette acquisition, Etex était déjà présent sur le continent africain à travers plusieurs implantations, notamment en Afrique du Sud et au Nigeria.

Le groupe y emploie près de 600 personnes et dispose de plusieurs sites industriels.

L’entrée sur le marché algérien représente toutefois une avancée particulièrement significative. L’Algérie devient le 47e pays d’implantation du groupe et renforce sa couverture géographique dans une région stratégique.

Avec cette nouvelle acquisition, Etex dépasse désormais les 190 sites industriels dans le monde et emploie près de 13 500 collaborateurs.

En 2025, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,747 milliards d’euros et un REBITDA de 698 millions d’euros, confirmant sa position parmi les principaux acteurs mondiaux du secteur.

Une plateforme de croissance pour l’Afrique et la Méditerranée

Au-delà des performances du marché algérien, l’un des enjeux majeurs de l’opération réside dans le potentiel exportateur du site de Mascara.

Grâce à sa proximité avec les infrastructures portuaires de l’ouest algérien, l’usine pourrait devenir une plateforme industrielle destinée à alimenter d’autres marchés africains et méditerranéens.

Cette perspective s’inscrit dans la stratégie globale d’Etex consistant à rapprocher ses capacités de production des zones de consommation et à renforcer sa présence dans les régions à forte croissance démographique.

Dans les années à venir, l’Algérie pourrait ainsi jouer un rôle de hub régional pour certaines activités du groupe.

Une alliance porteuse d’avenir pour l’industrie algérienne

La prise de participation majoritaire d’Etex dans Global Gypse constitue l’une des opérations industrielles les plus significatives de l’année dans le secteur des matériaux de construction en Algérie.

Elle témoigne de l’attractivité croissante du marché algérien pour les investisseurs internationaux et de la capacité des entreprises nationales à nouer des partenariats avec des leaders mondiaux.

Pour Etex, cette opération ouvre un nouveau chapitre de son expansion africaine. Pour Global Gypse, elle offre les moyens d’accélérer son développement tout en renforçant son positionnement sur le marché national et régional.

Au-delà des enjeux économiques immédiats, cette alliance pourrait contribuer à moderniser davantage la filière algérienne des matériaux de construction, à favoriser le transfert de technologies et à soutenir la création de valeur industrielle durable dans un secteur appelé à jouer un rôle central dans le développement du continent africain.