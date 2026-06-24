L’Algérie et l’Espagne examinent le renforcement du partenariat commercial et la relance du conseil d’affaires conjoint

La rencontre a été l’occasion d’examiner l’état des relations économiques et commerciales entre l’Algérie et l’Espagne et de passer en revue les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine du développement des échanges commerciaux, au service des intérêts communs des deux pays.

Les deux parties ont également évoqué les perspectives d’élargissement du partenariat économique entre les opérateurs des deux pays et les moyens d’encourager la mise en place de projets d’investissement conjoints en saisissant les opportunités disponibles dans différents secteurs.

A cette occasion, il a été convenu d’accélérer la reconstitution du conseil d’affaires conjoint algéro-espagnol et de relancer ses activités, afin de disposer d’un cadre institutionnel permanent réunissant les hommes d’affaires et les opérateurs économiques des deux pays, à même de contribuer à la réalisation de projets de partenariat de qualité, reflétant la volonté commune de hisser les relations économiques au niveau des potentialités existantes.