BMS: Pluies orageuses, vents forts et vague de chaleur ce mercredi

L’Office national de la météorologie (ONM) a annoncé, ce mercredi, dans un Bulletin météo spécial (BMS), des pluies orageuses et des vents forts affectant plusieurs wilayas du pays.

Selon une alerte de niveau 1 sur la carte de vigilance, des pluies sont attendues dans les wilayas de Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Batna, M’Sila, Ouled Djellal, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Ces précipitations seront accompagnées d’orages dans les wilayas de Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Batna, M’Sila, Ouled Djellal, Djanet, Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Médéa, Biskra, El Meghaïer, Djelfa, Laghouat, El Bayadh et Naâma.

L’ONM a également indiqué qu’une vague de chaleur touchera les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Bejaïa, Aïn Defla, Chlef et Relizane.

Par ailleurs, l’Office a mis en garde contre des vents violents accompagnés de soulèvements de sable dans les wilayas d’In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset.