Les États-Unis autoriseront une arrivée anticipée de l’Iran pour son prochain match de Coupe du monde

Le département de la Sécurité intérieure des États-Unis a annoncé qu’il lèverait les restrictions empêchant l’équipe nationale de football d’Iran, engagée dans la Coupe du monde 2026, de se rendre plus tôt dans le pays pour son prochain match.

Dans un communiqué, le département de la Sécurité intérieure a précisé que les restrictions de voyage seraient assouplies avant le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA, que l’équipe nationale iranienne disputera le 26 juin dans la ville de Seattle.

La déclaration a indiqué que l’équipe de football iranienne sera autorisée à se rendre à Seattle deux jours avant son match contre l’Égypte, prévu vendredi, permettant ainsi à l’équipe de passer une journée supplémentaire aux États-Unis par rapport à ses deux premiers matchs.

Cependant, il a été souligné que l’équipe devra tout de même retourner à son camp de base situé à Tijuana, au Mexique, après la rencontre.

Ce changement intervient après que la fédération iranienne de football a annoncé son intention de déposer une plainte officielle auprès de la FIFA concernant le traitement réservé à l’équipe tout au long du tournoi.

Andrew Giuliani, président de la « task force » de la Maison Blanche pour la FIFA, avait déclaré ces derniers jours que des discussions étaient en cours concernant une modification de cette politique.

Dans un contexte où les pourparlers de paix entre Washington et Téhéran demeurent incertains, les États-Unis n’avaient initialement pas autorisé l’équipe iranienne à établir son camp de base en Arizona.

En conséquence, le lieu du camp avait été déplacé à la fin du mois de mai à Tijuana, une région mexicaine située à la frontière américaine.