France/Canicule : 46.000 foyers privés d’électricité, le réseau sous pression

Quelque 46.000 foyers étaient privés d’électricité vendredi à 9 heures dans plusieurs départements français, principalement dans les Yvelines, en Gironde et dans les Hauts-de-Seine, où la vague de chaleur continue de perturber le réseau électrique, a indiqué Enedis.

Selon le gestionnaire du réseau de distribution, les Yvelines concentrent 25.000 foyers privés de courant, devant la Gironde (7.500) et les Hauts-de-Seine (3.000).

« Le nombre d’incidents sur le réseau continue d’augmenter en raison de la vague de chaleur exceptionnelle qui se poursuit. La situation demeure évolutive », a précisé Enedis.

Un réseau fragilisé par la chaleur

Le gestionnaire avait déclenché jeudi sa Force d’intervention rapide électricité (FIRE), estimant le risque de coupures « élevé » en raison des températures extrêmes qui mettent les câbles électriques à rude épreuve sous des sols fortement réchauffés.

La France est confrontée depuis plusieurs jours à une vague de chaleur exceptionnelle, qui a conduit à placer une grande partie du territoire en vigilance rouge canicule.

Dans les Yvelines, l’un des départements les plus touchés par les coupures, Enedis a par ailleurs engagé un programme de modernisation du poste électrique du Pecq, représentant un investissement de 32 millions d’euros destiné à adapter le réseau à la hausse des besoins en électricité et à renforcer la sécurité d’alimentation de près de 50.000 clients.