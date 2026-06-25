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Mondial 2026: Nouvelle séance d’entrainement des Verts

Echoroukonline
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Mondial 2026: Nouvelle séance d’entrainement des Verts

La sélection nationale de football a effectué une nouvelle séance d’entraînement au «Rock Chalk Park» de l’Université du Kansas, dans le cadre de sa préparation au troisième et dernier match du groupe J de la Coupe du Monde de la FIFA-2026, indique un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

Cette séance a été essentiellement consacrée au travail technico-tactique, le sélectionneur national et son staff poursuivant les réglages en vue de cette rencontre importante face à l’Autriche.

Après leur succès face à la Jordanie (1-2), les Verts sont désormais entièrement focalisés sur ce rendez-vous, avec l’objectif de réaliser un résultat positif afin de valider leur qualification pour le prochain tour de la compétition.

L’ensemble de l’effectif a pris part à cette séance, à l’exception de Mohamed Amine Amoura, qui a poursuivi un programme spécifique en salle sous la supervision du staff médical, selon la même source.

L’Algérie affrontera l’Autriche dimanche à 03h00 (heure algérienne) au Kansas City Stadium.

APS

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