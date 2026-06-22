L’Égypte renverse la Nouvelle-Zélande (3-1) et prend la tête du groupe G

L’Égypte a décroché dimanche la première victoire de son histoire en Coupe du Monde de Football en renversant la Nouvelle-Zélande (3-1) au BC Place de Vancouver, au Canada. Grâce à ce succès, les Pharaons prennent la tête du groupe G et renforcent leurs chances de qualification pour la phase à élimination directe.

Les Égyptiens abordaient cette rencontre avec le statut de favoris, portés notamment par Mohamed Salah et Omar Marmoush en attaque, ainsi que par une importante présence de supporters dans les tribunes.

Mais la Nouvelle-Zélande a créé la surprise en ouvrant le score à la suite d’une erreur défensive des Pharaons.

À la 15e minute, le défenseur Finn Surman a dominé l’arrière-garde égyptienne pour reprendre de la tête un corner de Tim Payne et donner l’avantage à la sélection néo-zélandaise, surnommée les « All Whites ».

L’Égypte a multiplié les offensives pour revenir au score, mais a dû attendre la seconde période pour trouver la faille.

Mostafa Ziko a égalisé à la 58e minute en reprenant de la tête un centre de Mohamed Hany pour remettre les deux équipes à égalité (1-1).

Neuf minutes plus tard, Ziko a contribué au retournement de situation. Après un une-deux rapide avec Mohamed Salah, ce dernier a repiqué dans l’axe avant de décocher une puissante frappe du pied gauche qui a trompé le gardien néo-zélandais et donné l’avantage à l’Égypte.

Trezeguet a ensuite scellé la victoire égyptienne grâce à une superbe tête sur un corner rentrant de Salah, offrant ainsi un avantage confortable aux siens et déclenchant la joie des supporters égyptiens.

Ce résultat constitue une étape importante pour l’Égypte, qui avait entamé sa campagne par un match nul 1-1 face à la Belgique.

Avec quatre points en deux rencontres, les Pharaons s’emparent de la première place du groupe G et renforcent leurs espoirs de qualification pour les huitièmes de finale.