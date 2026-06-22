Jordanie-Algérie: Les Verts amenés à réagir

L’équipe nationale de football disputera dans la nuit de lundi à mardi (04h00, heure algérienne) un rendez-vous déjà capital dans sa campagne de la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet), en affrontant la Jordanie au San Francisco Bay Area Stadium, pour le compte de la 2e journée du (groupe J).

Après leur faux pas face aux champions du monde argentins (3-0) pour leur entrée en lice, les Verts n’ont désormais pas de marge d’erreur s’ils veulent conserver intactes leurs chances de qualification pour les 1/16es de finale. Les joueurs du sélectionneur Vladimir Petkovic abordent cette rencontre avec une seule idée en tête: se racheter et repartir de l’avant.

Au sein du groupe algérien, la page du premier match a été rapidement tournée. Le staff technique et les joueurs ont concentré tous leurs efforts sur cette confrontation face à une sélection jordanienne qui se trouve dans une situation similaire après son revers inaugural contre l’Autriche (3-1).

Conscient de l’importance de l’enjeu, Vladimir Petkovic a appelé ses joueurs à tirer les enseignements de la première sortie sans pour autant sombrer dans le doute.

“On doit prendre cette rencontre (face à l’Argentine, NDLR) comme une leçon et en apprendre les enseignements. Ce match n’est pas le plus important pour nous. Il y a deux autres matches qui nous attendent durant cette phase de groupe et nous devons imposer le jeu et réduire la dangerosité de l’adversaire”, a-t-il déclaré.

Le technicien helvético-bosnien a également insisté sur la nécessité de garder confiance en la capacité de son équipe à rebondir: “Ce match face à la Jordanie sera difficile, mais pas décisif, il y aura des changements. Notre destin est toujours entre nos mains”, a-t-il affirmé.

Plusieurs retouches devraient être apportées au onze de départ. Le capitaine Riyad Mahrez, entré en cours de jeu face à l’Argentine, devrait effectuer son retour dans l’équipe type, tout comme le milieu de terrain Ramiz Zerrouki, dont l’expérience et l’impact dans l’entrejeu pourraient s’avérer précieux dans une rencontre où l’Algérie sera condamnée à prendre l’initiative.

Face à un adversaire lui aussi en quête de rachat, les coéquipiers de Gouiri savent qu’un succès est impératif pour se relancer dans la course à la qualification avant la dernière journée de la phase de groupes.

Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral slovène, conduit par Slavko Vincic, assisté de ses compatriotes Tomaz Klancnik (1er assistant) et Andraz Kovacic (2e assistant), alors que le Jamaïcain Oshane Nation officiera en qualité de quatrième arbitre.

Dans l’autre match de cette poule J, l’Argentine et l’Autriche, qui se partagent le fauteuil de leader avec 3 points chacun, s’affronteront lundi au stade de Dallas (18h00, heure algérienne), avec l’objectif commun de l’emporter et valider leur ticket pour le prochain tour de la compétition.

APS