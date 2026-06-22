Le président de la République salue le secteur des finances et la Banque d’Algérie pour leurs efforts

Sortie d'Algérie de la liste grise du GAFI

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée dimanche, ses remerciements au secteur des finances et à la Banque d’Algérie pour leurs efforts ayant permis à l’Algérie de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI).

Le président de la République a adressé ses remerciements au ministre des Finances et au Gouverneur de la Banque d’Algérie, en particulier, et à l’ensemble des cadres et travailleurs du secteur des finances, en général, pour “leurs efforts ayant permis à l’Algérie de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI)”, précise le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a également “rappelé, à l’occasion de cette grande réalisation, que la réputation de l’Algérie avait été fortement entachée sur le plan international en raison des dépassements financiers qui prévalaient avant 2019”, soulignant que “cette décision constitue une reconnaissance internationale attestant que l’Algérie s’est aujourd’hui, définitivement et de manière irréversible, affranchie de l’ère du blanchiment d’argent et des crimes liés aux mouvements de capitaux”.

Le président de la République a en outre “enjoint aux ministres des Finances et de la Justice d’œuvrer avec rigueur et fermeté à prévenir tout dépassement dans les transactions financières à l’avenir et de garantir la transparence, notamment à la lumière des réformes économiques, financières et judiciaires engagées par l’Algérie depuis l’élection du président de la République en 2019, et conformément à son engagement à consolider la réputation de l’Algérie à l’échelle internationale, à tous les niveaux”, ajoute la même source.

APS