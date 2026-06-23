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Algérie / Jordanie: Ibrahim Mazza élu homme du match

Echoroukonline
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Algérie / Jordanie: Ibrahim Mazza élu homme du match

L’international algérien Ibrahim Mazza a été élu homme du match à l’issue de la rencontre remportée par la sélection nationale face à la Jordanie (2-1), tôt ce mardi matin, au Stade de San Francisco (États-Unis), dans le cadre de la deuxième journée du groupe 10 des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Maza a obtenu cette distinction grâce à une prestation remarquable et à sa contribution déterminante à la victoire des « Verts ». Actif au milieu de terrain, il a joué un rôle central dans la construction du jeu et l’animation offensive, tout en assurant efficacement ses tâches défensives. Sa performance en a fait l’un des joueurs les plus en vue de la rencontre.

Cette récompense vient couronner son excellent niveau de jeu et ses actions décisives tout au long du match. Elle confirme également son importance croissante au sein de l’effectif dirigé par le sélectionneur national Vladimir Petković, ainsi que sa capacité à faire la différence lors des grands rendez-vous.

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