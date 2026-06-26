Fermeture temporaire et progressive de plusieurs routes de la capitale

Course urbaine d'Alger

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé, dans un communiqué, des mesures organisationnelles spéciales à l’occasion de la tenue, vendredi, de la 3e édition de la Course urbaine d’Alger (Algiers Urban Trail), qui verra la participation de près de 10.000 coureurs.

Dans ce cadre, plusieurs routes et artères principales du centre de la capitale seront fermées temporairement et progressivement à partir de 18h15, coïncidant avec le départ de la course prévu à 18h30 depuis la Marina des Sablettes, précise le communiqué.

Les coureurs emprunteront l’avenue de l’ALN, le boulevard Zighoud-Youcef jusqu’à la Place des Martyrs, puis les hauteurs de la Casbah, le boulevard Krim-Belkacem et l’avenue Franklin-Roosevelt, avant de se diriger vers le complexe Ahmed-Ghermoul et d’atteindre la Place du 1er-Mai.

Les services de la wilaya précisent que la fermeture sera limitée dans le temps en fonction de la progression des coureurs et que les axes concernés seront rouverts progressivement après le passage du dernier participant, et ce, en coordination avec les services de sécurité chargés de la régulation de la circulation et de la sécurisation de la manifestation.

La wilaya d’Alger appelle les citoyens et les usagers de la route à faire preuve de compréhension et à éviter, autant que possible, les axes concernés durant le déroulement de la course, en privilégiant les itinéraires alternatifs disponibles, afin de garantir le bon déroulement de cette manifestation sportive.

APS