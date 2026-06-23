ONU: Israël continue de cibler délibérément les enfants Palestiniens

La Commission d’enquête internationale indépendante des Nations unies sur les territoires palestiniens a publié son nouveau rapport dans le cadre de la 62ème session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Le rapport affirme que « les autorités israéliennes et les forces de sécurité continuent de commettre des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre en prenant délibérément pour cible des enfants palestiniens dans la bande de Gaza ; et des crimes de guerre en Cisjordanie ».

Le document rappelle que la Commission avait déjà conclu l’année dernière qu’Israël commettait un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Il souligne que « l’ampleur et la nature systématique des attaques israéliennes se poursuivent », entraînant des morts, des blessures et des traumatismes « sans précédent » chez les enfants palestiniens.

Le rapport insiste sur le fait que « la prise pour cible délibérée des enfants constitue l’un des éléments clés démontrant l’intention génocidaire des autorités israéliennes et des forces de sécurité de détruire, en tout ou en partie, la population palestinienne de Gaza ».

Il met également en avant les conséquences des blessures physiques et psychologiques graves, du traumatisme de masse, de la perte des parents, de la séparation familiale, du handicap, des déplacements répétés, de la famine, ainsi que de l’effondrement des systèmes éducatif et sanitaire, qui auront des effets durables sur toute une génération d’enfants à Gaza.

Le rapport ajoute que « des enfants palestiniens sont arrêtés et détenus dans des prisons et centres de détention israéliens, où ils sont soumis à la torture et à d’autres formes graves de mauvais traitements, sans information sur leur localisation ».

Il mentionne également des cas de violences sexuelles commises contre des enfants par des forces de sécurité israéliennes.

« La famine provoque la mort d’enfants palestiniens »

Le rapport souligne que les attaques israéliennes visant des unités néonatales et des centres de maternité à Gaza ont eu un impact direct sur la survie des nouveau-nés et sur l’avenir reproductif de la population palestinienne. Il fait état d’une hausse des fausses couches, de malformations congénitales et de vulnérabilités persistantes chez les nouveau-nés, estimant que ces effets compromettent la continuité démographique des Palestiniens.

Le document met également en avant l’existence d’une politique de privation alimentaire par le biais du blocus et du siège. Il indique que « la famine provoque la mort d’enfants palestiniens et affecte gravement la santé de nombreux autres enfants, en les privant de nutrition de base ». Il ajoute que la baisse des taux de vaccination, l’insécurité alimentaire et la destruction des infrastructures de santé ont accru les risques de maladies.

Le rapport souligne en outre que la destruction des orphelinats et des établissements éducatifs à Gaza et en Cisjordanie a gravement entravé le développement cognitif, social et émotionnel des enfants, tout en fragilisant les fondements de la société palestinienne.

Il appelle Israël à cesser les violations et crimes commis contre les enfants palestiniens, et rappelle, en référence à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, que la présence israélienne dans les territoires palestiniens occupés, notamment en Cisjordanie, doit prendre fin.

La Commission indique par ailleurs avoir identifié des soldats israéliens responsables de la mort et des blessures d’enfants palestiniens, et formule des recommandations afin qu’ils soient tenus pour responsables, tant au niveau israélien qu’international.

Enfin, elle appelle la communauté internationale à respecter ses obligations juridiques, à mettre fin au conflit, à mettre fin à l’occupation israélienne et à garantir la responsabilité des auteurs de violations, y compris en faveur des enfants palestiniens.

« Les preuves montrent que des enfants palestiniens sont délibérément ciblés par les forces de sécurité israéliennes »

Le président de la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés, Srinivasan Muralidhar, a déclaré dans le rapport que « les preuves montrent que des enfants palestiniens sont délibérément ciblés et tués par les forces de sécurité israéliennes ».

Il a souligné que, même après le cessez-le-feu annoncé en octobre 2025, les enfants continuent d’être tués et gravement blessés, affirmant qu’Israël « ignore systématiquement le cessez-le-feu et la protection des enfants palestiniens prévue par le droit international ».

Il a ajouté : « Même si les bombes et les armes se taisent à Gaza et en Cisjordanie, les enfants palestiniens ne peuvent pas guérir du jour au lendemain. La destruction de leur santé, de leur éducation et de leur développement est irréversible. »

Le responsable onusien a également indiqué que la protection, les soins et la survie des enfants palestiniens sont indissociables du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, estimant qu’en ciblant les enfants, Israël « attaque la capacité du peuple palestinien à exister et à déterminer son avenir ».